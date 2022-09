Francesco Totti è stato tagliato fuori da Ilary Blasi: le foto non lasciano dubbi (Di giovedì 1 settembre 2022) Continua la lunga faida tra Francesco Totti e la (ex) moglie Ilary Blasi. Recentemente, l’ex capitano della Roma è stato clamorosamente assente ad un evento di famiglia, lasciando anche il web senza parole. Ecco di cosa si tratta. I riflettori dei media, così come quelli del popolo del web sono concentrati su Francesco Totti e Ilary Blasi, un divorzio che sembrerebbe essere destinato a fare discutere i magazine di cronaca rosa per moltissimi anni. Nessuno sa cosa sia successo davvero nella coppia, ma sembrerebbe essere già guerra aperta tra i due genitori. Infatti, sono numerosi i fan che parlano di Ilary Blasi come “molto presente” nella vita dei figli, cosa che a quanto pare non si ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 1 settembre 2022) Continua la lunga faida trae la (ex) moglie. Recentemente, l’ex capitano della Roma èclamorosamente assente ad un evento di famiglia, lasciando anche il web senza parole. Ecco di cosa si tratta. I riflettori dei media, così come quelli del popolo del web sono concentrati su, un divorzio che sembrerebbe essere destinato a fare discutere i magazine di cronaca rosa per moltissimi anni. Nessuno sa cosa sia successo davvero nella coppia, ma sembrerebbe essere già guerra aperta tra i due genitori. Infatti, sono numerosi i fan che parlano dicome “molto presente” nella vita dei figli, cosa che a quanto pare non si ...

