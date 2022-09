Francesco Chiofalo racconta l' ”incubo” in ospedale | “È stato terribile Ho pensato di essere rimasto invalido”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 1 settembre 2022) Circa dieci giorni fa,eraportato inin ambulanza mentre si trovava in una discoteca in Sicilia in qualità di ospite. Il personal trainer era scomparso dai social ma continuavano a circolare delle foto di lui in carrozzina e in molti erano preoccupati per le sue condizioni di salute.rompe il silenzio e parla del malore: lo sfogo su Instagram “Era parecchio che non facevo una storia parlata su IG o non mi facevo vedere. Purtroppo ultimamente sonopiuttosto male. Vogliore quello che mi è successo, non perché io mi debba giustificare o perché sia costretto are quello che mi è successo ma dato che tanta gente mi ha scritto perché si è preoccupata, mi ...