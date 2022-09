Francesco Bagnaia | il GP casalingo per continuare la rincorsa

(Di giovedì 1 settembre 2022) Ladeve, dopo un inizio di stagione balbettante, si è preso la scena della MotoGP vincendo gli ultimi tre Gran Premi in calendario e proiettandosi, finalmente per la Ducati, nella lotta al primo posto della classifica piloti. Fabio Quartararo, attuale leader della contesa, deve anche preoccuparsi, quindi, del ritorno del centauro italiano che si è dimostrato implacabile nelle ultime uscite ufficiali. Le parole di un carico(Photo credits: MotoGP)“Sono davvero felice di tornare a correre a Misano questo fine settimana. Abito a 20 minuti dal circuito e per me è una pista davvero speciale – ha dettodi Ducati in vista del Gran Premio di San Marino -. Ho tantissimi bei ricordi ...

