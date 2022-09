(Di giovedì 1 settembre 2022) commenta Dal 18 al 22si potrà andare a vedere film alpagando soltanto 3e 50 centesimi. È quanto prevede 'in festa', l'iniziativa promossa da Anica, Anec, Fondazione ...

Agenzia_Ansa : Biglietti del cinema a 3,50 euro dal 18 al 22 settembre. MiC, Anec e Anica al Lido presentano Cinema in festa… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Franceschini: dal 18 al 22 settembre al cinema a 3,50 euro #cinema #franceschini - Atena_101 : Toh che trovata… proprio pochi gg prima dell elezioni… Siete dei geni!! - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: #imiglioriesempi x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? Dal 18 al 22 #settembre al #cinema a 3,50 euro - #Cultura & Spettac… - socialmiliac : #Conema, @dariofrance : dal 18 al 22 settembre in sala a 3,50 euro -

... successivamente,Giubileo straordinario della Misericordia, quando a fronte dei grandi temi ... dell'Economia Daniele Franco, dei Trasporti Enrico Giovannini, della Cultura Darioe del ...Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario, a proposito del lancio di Cinema in ... in collaborazione con il ministero della Cultura, che permetterà al pubblico di accedere in sala,...Le parole del ministro della Cultura Dario Franceschini: ''Le sale cinematografiche sono presidi culturali e la visione collettiva di un film è un'esperienza unica che arricchisce''.Riunione a Palazzo Chigi con il sindaco di Roma e commissario Roberto Gualtieri e il governatore del Lazio Nicola Zingaretti. Si è riunito oggi infatti il tavolo istituzionale ...