_Carabinieri_ : Dalla foto che lo ritrae Comandante delle Squadriglie Antibanditismo nel Corleonese alla copia del suo foglio matri… - WiAnselmo : RT @Mediagol: FOTO PALERMO, Gomes arriva all’aeroporto ‘Falcone e Borsellino’ di Palermo (Gallery) - Mediagol : FOTO PALERMO, Gomes arriva all’aeroporto ‘Falcone e Borsellino’ di Palermo (Gallery) - angelosicili : RT @_Carabinieri_: Dalla foto che lo ritrae Comandante delle Squadriglie Antibanditismo nel Corleonese alla copia del suo foglio matricolar… - RetweetPalermo : RT @enrico_aliberti: Foto appena pubblicata @ Palermo, Italy -

Mediagol.it

" Nei primi 100 giorni da presidente della Regione "partirei immediatamente dalla ... "Italpress " .Il Segretario Generale Cisl di, Leonardo La Piana (in) , parlando di città "ostaggio", ha commentato gli effetti della povertà sulla città die ha chiesto un intervento immediato ... FOTO PALERMO, verso la Reggina: mister Corini in conferenza stampa (Gallery) sono tre le opere d’arte contemporanea che sono state vandalizzate in questi ultimi giorni a Palermo. Un raid vandalico, tra il 27 e il 29 agosto.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...