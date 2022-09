Forza Italia, Martusciello: “Il Patto per Napoli esca dalla campagna elettorale” (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Oggi parliamo di cose concrete, da questo momento in poi la campagna elettorale si svolgerà sulle cose che dobbiamo fare per Napoli e per l’Italia. Per questo non parliamo più dei destini personali, parliamo dei destini del Paese”. Lo ha detto l’europarlamentare Fulvio Martusciello, coordinatore di Forza Italia in Campania, a margine della conferenza stampa dei candidati di Fi sul Patto per Napoli. Martusciello alle domande sugli addii di un pezzo di Forza Italia tra cui il suo predecessore, De Siano, e del parlamentare Pentangelo, oltre a diverse uscite dal partito in molte città e province della Campania ha sottolineato: ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– “Oggi parliamo di cose concrete, da questo momento in poi lasi svolgerà sulle cose che dobbiamo fare pere per l’. Per questo non parliamo più dei destini personali, parliamo dei destini del Paese”. Lo ha detto l’europarlamentare Fulvio, coordinatore diin Campania, a margine della conferenza stampa dei candidati di Fi sulperalle domande sugli addii di un pezzo ditra cui il suo predecessore, De Siano, e del parlamentare Pentangelo, oltre a diverse uscite dal partito in molte città e province della Campania ha sottolineato: ...

