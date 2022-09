Forza Italia Benevento, c’è l’adesione di De Paola: “Convinto di sostenere Rubano” (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Vincenzo De Paola, già amministratore comunale di Benevento, aderisce a Forza Italia. “Il percorso politico di Vincenzo De Paola ci consente di avvalerci di un contributo importante non solo in occasione dell’appuntamento elettorale ma per la nuova fase di rilancio che Forza Italia ha avviato in città e nel Sannio da tempo. Ci avvarremo del suo contributo in seno alla dirigenza provinciale e nel settore giustizia del partito” – così Francesco Maria Rubano, il Vice coordinatore regionale e di Forza Italia e candidato alla Camera dei Deputati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Vincenzo De, già amministratore comunale di, aderisce a. “Il percorso politico di Vincenzo Deci consente di avvalerci di un contributo importante non solo in occasione dell’appuntamento elettorale ma per la nuova fase di rilancio cheha avviato in città e nel Sannio da tempo. Ci avvarremo del suo contributo in seno alla dirigenza provinciale e nel settore giustizia del partito” – così Francesco Maria, il Vice coordinatore regionale e die candidato alla Camera dei Deputati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

CarloCalenda : Cresceremo ancora molto. I cittadini hanno voglia di una politica seria fatta di proposte e non di false promesse.… - marattin : Rendiamo l’Italia un paese serio che si confronta sui fatti. Quando @forza_italia ha potuto governare stabilmente (… - ItaliaViva : Saremo davanti a Forza Italia ma non solo perché lo dice Ghisleri, ma perché riformisti e liberali non voteranno pe… - NuvolettaZen : RT @ItaliaVivaRoma1: La destra si sente la vittoria in tasca, il Pd si organizza all’opposizione Noi non ci rassegniamo all’idea di conseg… - sciarpuccio : @silviaaaaa28 @La_manina__ Beh, Forza Italia ci ha dato la patente a punti e la legge sullo stalking. Lega e FdI ma… -