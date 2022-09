Fontanella Europa Verde | “Il mio impegno per la riqualificazione del Sannio”

(Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUn nuovo corso per ile per le zone interne della regione Campania. Un progetto concreto per cambiare rotta. Ci crede Giuseppinacandidata alle elezioni del 25 settembre per il rinnovo del Parlamento. “Dobbiamo cambiare rotta -spiega- e per questo obiettivo mi impegnerò puntando in concreto alladelle notevoli ricchezze ambientali che nelsono soprattutto gli ambiti fluviali e le zone interne, entrambe al momento pressoché abbandonate”. Una candidata con le idee chiare: “Il primo obiettivo è collegato strettamente ai contratti di fiume che collegano ed impegnano tutti i comuni che gravitano sui due letti fluviali al fine di tutelarli e ricavarne possibilità di sviluppo. Strettamente collegato a questo tema c’è quello della qualità dell’acqua potabile ...

ottopagine : Elezioni, Fontanella in corsa con Europa Verde #Benevento -

Ottopagine

In corsa alle prossime elezioni politiche per la circoscrizione Benevento - Caserta anche Giuseppina, sannita, candidata nel plurinominale Benevento - Caserta di Campania 2 con...... ' Sono qui per scrivere la storia' raccontanella nostra intervista . Il 20 settembre ... ora però ci sono club che vanno avanti in'. Foto: Al - Muharraq SC Hai iniziato la carriera ... Elezioni, Fontanella in corsa con Europa Verde A Sabbio Chiese presso il santuario della Rocca, un imperdibile appuntamento musicale con Ermes Pirlo e Alessandro Fontanella, per un percorso armonioso tra i vecchio e il nuovo continente, tutto da g ...Iscrizione avvenuta con successo. Hai iniziato la carriera al Napoli, 4 anni nelle giovanili. Che ricordi hai di quell’esperienza "Dico la verità, non rifarei mai questa scelta. Giocare con la maglia ...