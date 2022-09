RidolfoM : @ConteZero76 @erretti42 @fattoquotidiano Ma scherzi! Il mutuo garantito dallo stato devi comunque pagare le rate… c… - LeastSquares71 : @FabioCi80 Più o meno. Una minima (davvero minima) quota del bond di 275 mln € è stata già rimborsata. A questa si… - ZeBepsMD : RT @Fondazione_ANT: Grazie al Fondo di Beneficenza di @intesasanpaolo, da settembre 2021 a oggi, Fondazione ANT ha garantito assistenza me… - Luigi02154425 : RT @Fondazione_ANT: Grazie al Fondo di Beneficenza di @intesasanpaolo, da settembre 2021 a oggi, Fondazione ANT ha garantito assistenza me… - ettoreb74 : @mbx1900 In perfetto stile 1984 ma sulle mascherine c’è un fondo di verità. Vi è tuttora l’obbligo in alcune circos… -

ilGiornale.it

Disco verde. Può decollare la trattativa tra il consorzio guidato dalCertares con Delta e Air France - Klm per la privatizzazione di Ita Airways . Come anticipato ...aveva inveceil ...Lo spettacolo da un punto di vista sportivo è assolutamente. Ci sono circa 210 cavalli che stanno arrivando nelle scuderie che abbiamo predisposto in, c'è un backstage molto ... "Fondo garantito dallo Stato contro il caro bollette. Le critiche Mi feriscono solo le false narrazioni"