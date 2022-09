FIFA 23: Cambiano i boost degli stili intesa della modalità FUT (Di giovedì 1 settembre 2022) EA Sports, tramite il sito ufficiale, ha divulgato una breve nota per informare la community sulle variazioni dei boost di alcune carte stile intesa presenti nella popolare modalità FIFA 23 Ultimate Team. Gli stili intesa continueranno ad aumentare i valori di alcuni parametri dei giocatori della tua squadra e l’incremento dei parametri sarà determinato in base all’intesa del giocatore. Maggiore sarà l’intesa individuale di un giocatore maggiore sarà l’incremento dei parametri. Le tabelle mostrano l’incremento dei parametri di ogni stile di intesa in base alla chemistry del giocatore. Inoltre è stato comunicato che giocatori che subentreranno durante una partita non riceveranno alcun incremento. Tieni ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 1 settembre 2022) EA Sports, tramite il sito ufficiale, ha divulgato una breve nota per informare la community sulle variazioni deidi alcune carte stilepresenti nella popolare23 Ultimate Team. Glicontinueranno ad aumentare i valori di alcuni parametri dei giocatoritua squadra e l’incremento dei parametri sarà determinato in base all’del giocatore. Maggiore sarà l’individuale di un giocatore maggiore sarà l’incremento dei parametri. Le tabelle mostrano l’incremento dei parametri di ogni stile diin base alla chemistry del giocatore. Inoltre è stato comunicato che giocatori che subentreranno durante una partita non riceveranno alcun incremento. Tieni ...

