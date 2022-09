Fermato un uomo per il cadavere carbonizzato trovato nel bagagliaio di un' auto

GdB_it : Giallo di Cologne: fermato un uomo di Palazzolo per l'omicidio del kosovaro - fisco24_info : Corpo carbonizzato: fermato un uomo a Brescia: Un debito relativo allo spaccio di droga dietro l'omicidio - gplanet_news : Yacouba Sawadogo, l’uomo capace di dare vita al deserto. Con la pazienza e la determinazione di un 'guerriero Masai… - MastriTina : @Takutakualb Ti sei fermato troppo tardi. Sei un uomo troppo piccolo piccolo per aver fatto una guerra. - djnutria57 : Siamo distratti, giustamente, da questioni di sopravvivenza concrete intanto il male assoluto agisce nell'ombra. Qu… -

La procura di Brescia ha disposto un fermo per l'omicidio del quarantenne kosovaro trovato carbonizzato nel bagagliaio di un'auto a Cologne nel Bresciano. Si tratta di un italiano residente a ...Putin, come hanno mostrato alcune immagini della televisione di Stato russa, si èin un ... diffuso mercoledì scorso dal Cremlino, Putin aveva elogiato Gorbaciov come unche ha lasciato '...In poco più di 72 ore i carabinieri della Compagnia di Chiari e del Nucleo Investigativo di Brescia hanno fatto scattare le manette ai polsi di un italiano per l’omicidio di Naxhat Rama, 40enne origin ...(ANSA) - BRESCIA, 01 SET - La procura di Brescia ha disposto un fermo per l'omicidio del quarantenne kosovaro trovato carbonizzato nel bagagliaio di un'auto a Cologne nel Bresciano. Si tratta di un ...