Fedez e Chiara Ferragni, gli auguri per il quarto anniversario di matrimonio (Di giovedì 1 settembre 2022) Gli auguri tra Chiara Ferragni e Fedez Oggi Chiara Ferragni e Fedez festeggiano quattro anni di matrimonio. Tutti ricordano la proposta che ha fatto il cantante davanti a migliaia di persone o il giorno effettivo delle nozze. Dalla loro unione sono nati due bellissimi bambini, Leone e Vittoria. In una giornata così speciale non potevano L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 1 settembre 2022) GlitraOggifesteggiano quattro anni di. Tutti ricordano la proposta che ha fatto il cantante davanti a migliaia di persone o il giorno effettivo delle nozze. Dalla loro unione sono nati due bellissimi bambini, Leone e Vittoria. In una giornata così speciale non potevano L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Fedez e Chiara Ferragni festeggiano il quarto anniversario di matrimonio: le tenere dediche - harryxxsmile_ : datemi un amore come quello di chiara e fedez - todaleche : Appena versata lacrimuccia per il post di Fedez e dunque ne approfitto per dire quello che dico ogni volta: vestito… - itsmc17 : attualmente piangendo per la dedica di fedez a chiara per il loro anniversario ?? - malpensandot1 : oggi mi tocca guardare i video del matrimonio di chiara ferragni e fedez e piangere ovviamente -