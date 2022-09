TorciaPolitica : Infatti in diretta tv Tremonti rigetta l'accusa di essere euroscettico. Rilancia addirittura di essere stato un alf… - francesco_c_69 : RT @LaVeritaWeb: Una donna viene abusata nel centro di Piacenza da un richiedente asilo della Guinea. Giorgia Meloni rilancia il filmato di… - CatiaPBright : RT @LaVeritaWeb: Una donna viene abusata nel centro di Piacenza da un richiedente asilo della Guinea. Giorgia Meloni rilancia il filmato di… - sabato_ivana : RT @LaVeritaWeb: Una donna viene abusata nel centro di Piacenza da un richiedente asilo della Guinea. Giorgia Meloni rilancia il filmato di… - GiulioIvano : RT @LaVeritaWeb: Una donna viene abusata nel centro di Piacenza da un richiedente asilo della Guinea. Giorgia Meloni rilancia il filmato di… -

Agenzia askanews

Fratelli d'Italiala proposta di legge sulla sepoltura dei feti anche senza il consenso della madre e il Pd ... secondo cui la proposta "è un orrore" che "dimostra tutto il disprezzo diper ...Per mascherare questa ipocrisia, il paragrafouna proposta che in Italia circola dagli ... La leader diha risposto su Facebook scrivendo: "Mi detestano perché ho la pretesa di competere ... Fdi rilancia legge sepoltura feti senza consenso. Sinistra attacca Roma, 1 set. (askanews) - Fratelli d'Italia rilancia la proposta di legge sulla sepoltura dei feti anche senza il consenso della madre e il Pd va ...Il vicepresidente della Camera: "Sembra che qualcuno abbia fatto accordi inconfessabili per cedere a terzi la gestione di flussi turistici nazionali" ...