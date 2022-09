Fdi rilancia legge sepoltura feti senza consenso La sinistra attacca

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 1 settembre 2022) Fratelli d'Italiala proposta disulladeiancheildella madre e il Pd va all'attacco. A riproporre il tema è il senatore Luca De Carlo, che a Tpi, annuncia l'intenzione di ripresentare il provvedimento di cui era primo firmatario. "Se sembra normale che una vita venga smaltita come un rifiuto speciale, a me no. Io credo che sia vita pure sotto le 28 settimane", dice. "Una donna che decide per ics motivi, forzata, di interrompere la gravidanza, avrà il diritto di poterlo fare, e il feto avrà il diritto di essere seppellito", aggiunge. Parole che suscitano l'indignazione del Pd. Per la senatrice Monica Cirinnà "è una proposta profondamente sbagliata, che lede l'autonomia e la dignità delle donne che scelgono di interrompere la ...