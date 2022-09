F1 | Max Verstappen vuole l’apoteosi nel suo GP d’Olanda Ferrari cerca una prova d’orgoglio dopo la batosta belga

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 settembre 2022) Il Mondiale di F1 è in full swing, come direbbero gli anglosassoni. Messo in archivio il GP del Belgio, il Circus ha già fatto armi e bagagli per trasferirsi 300 km più a nord, dove nell’imminente weekend andrà in scena il Gran Premio, ovvero l’appuntamento di casa per il leader della classifica generale Max, il quale appare ormai già avviato verso la conquista del secondo titolo iridato della carrieraquello conquistato al fulmicotone nel 2021. Il ventiquattrenne olandese ha infatti portato a 93 i punti di vantaggio sull’inseguitore più prossimo che, peraltro, è l’innocuo compagno di squadra Sergio Perez. Dunque il concorrente diretto più vicino (o meno lontano, come sarebbe più corretto dire) è Charles Leclerc, progressivamente sprofondato a -98 dal coetaneoessersi ritrovato addirittura ...