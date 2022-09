F1 | Max Verstappen | “A Spa è andata meglio del previsto | in Olanda serve più carico aerodinamico”

(Di giovedì 1 settembre 2022) Il lungo weekend di Zandvoort si è aperto quest’oggi per la Formula Uno con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì in vista del Gran Premio d’2022, quindicesimo round stagionale del Mondiale. Maxè inevitabilmente l’osservato speciale, da campione iridato in carica e leader della generale con una striscia aperta di tre vittorie di seguito prima dell’appuntamento di casa. “È già stato incredibile correre qui l’anno scorso. È una pista fantastica, specialmente con le macchine di F1 nel giro di qualifica. Atmosfera fantastica, ci saranno tante bandiere arancioni e non vedo l’ora che inizi questo weekend. Purtroppo il pubblico di casa non dà nessun vantaggio nei tempi sul giro, però è sempre molto bello vederlo quando sei ai box e anche quando guidi. Cercherò di godermi il tutto il più possibile“, dichiara l’olandese della Red ...

non vede l'ora di correre il Gran Premio d'Olanda di fronte alla sua gente. "Spa meglio del previsto, qui in Olanda serve più carico aereodinamico - ammette il pilota olandese della Red Bull. Per una volta Max Verstappen non si porta a casa un trofeo. È però qualcosa di molto più importante: l'olandese è stato infatti nominato ufficiale dell'Ordine di Orange-Nassau, che ha a capo il re dei Paesi Bassi.