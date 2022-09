F1, Daniel Ricciardo potrebbe essere il terzo pilota della Mercedes dal 2023 (Di giovedì 1 settembre 2022) Effetto domino. Siamo nella seconda parte della stagione in F1 e se è vero che la lotta per l’iride stia un po’ scemando per il predominio del binomio Max Verstappen-Red Bull, lo è altrettanto che il mercato piloti è sempre più in cima alla lista delle attenzioni. Dopo l’annuncio del ritiro al termine di questo campionato del tedesco Sebastian Vettel, lo spagnolo Fernando Alonso ha colto la palla al balzo per prendersi il sedile dell’Aston Martin, lasciandosi convincere dalla bontà del progetto e anche dal denaro di Lawrence Stroll. Questo ha creato un buco sulla griglia, legato a chi sarà il futuro compagno di squadra di Esteban Ocon in Alpine. Tutti avevano indicato l’australiano Oscar Piastri, ma il talentuoso pilota, vincitore del Mondiale 2021 di F2, non ha mostrato gradimento rispetto a questa opportunità. F1, Max Verstappen: “Rispetto la Ferrari ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Effetto domino. Siamo nella seconda partestagione in F1 e se è vero che la lotta per l’iride stia un po’ scemando per il predominio del binomio Max Verstappen-Red Bull, lo è altrettanto che il mercato piloti è sempre più in cima alla lista delle attenzioni. Dopo l’annuncio del ritiro al termine di questo campionato del tedesco Sebastian Vettel, lo spagnolo Fernando Alonso ha colto la palla al balzo per prendersi il sedile dell’Aston Martin, lasciandosi convincere dalla bontà del progetto e anche dal denaro di Lawrence Stroll. Questo ha creato un buco sulla griglia, legato a chi sarà il futuro compagno di squadra di Esteban Ocon in Alpine. Tutti avevano indicato l’australiano Oscar Piastri, ma il talentuoso, vincitore del Mondiale 2021 di F2, non ha mostrato gradimento rispetto a questa opportunità. F1, Max Verstappen: “Rispetto la Ferrari ...

CanalplusF1 : La classe de Sebastian Vettel envers Daniel Ricciardo ????? #BelgianGP | ?? - goldrushcl : RT @unstrbIe: mundinho george russell usando merchan do daniel ricciardo br - Jessthesohodo11 : Non potrò mai competere con il più grande fan di Daniel Ricciardo - dannyricshoes : RT @formulayna: Proud Daniel Ricciardo ambassador! - gfofLH44 : RT @unstrbIe: mundinho george russell usando merchan do daniel ricciardo br -