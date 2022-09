Extra profitti Eni: la tassa triplica e raggiunge 1,4 miliardi, ma le aziende protestano (Di giovedì 1 settembre 2022) È arrivato il verdetto dell’Agenzia delle Entrate per Eni: dovrà pagare entro novembre 1,4 miliardi di euro di tasse invece dei 550 milioni già versati. E’ stato un processo lungo, non privo delle reticenze del gigante energetico nazionale, nonostante gli utili realizzati l’anno scorso ammontino a 4,7 miliardi, e intorno ai 7 miliardi nel primo semestre 2022. Subito dopo la notizia si è manifestata l’insofferenza dei mercati, dove i titoli Eni sono calati del 4%. A marzo, quando il decreto Decreto Energia del governo Draghi è stato firmato, ancora nessuno si preoccupava a Piazza Affari, sottovalutando la portata della norma. Poi a metà luglio l’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche le attività svolte all’estero sono incluse nel calcolo per la tassa sugli Extra profitti definita ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 settembre 2022) È arrivato il verdetto dell’Agenzia delle Entrate per Eni: dovrà pagare entro novembre 1,4di euro di tasse invece dei 550 milioni già versati. E’ stato un processo lungo, non privo delle reticenze del gigante energetico nazionale, nonostante gli utili realizzati l’anno scorso ammontino a 4,7, e intorno ai 7nel primo semestre 2022. Subito dopo la notizia si è manifestata l’insofferenza dei mercati, dove i titoli Eni sono calati del 4%. A marzo, quando il decreto Decreto Energia del governo Draghi è stato firmato, ancora nessuno si preoccupava a Piazza Affari, sottovalutando la portata della norma. Poi a metà luglio l’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche le attività svolte all’estero sono incluse nel calcolo per lasuglidefinita ...

