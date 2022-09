Europei, il Setterosa batte la Serbia e conquista il primato aritmetico (Di giovedì 1 settembre 2022) Anche l'aritmetica, adesso, dice che il Setterosa chiuderà al comando il girone B degli Europei. Nella quarta giornata, a Spalato, le azzurre travolgono la modesta Serbia 23 - 7, restano a punteggio ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 settembre 2022) Anche l'aritmetica, adesso, dice che ilchiuderà al comando il girone B degli. Nella quarta giornata, a Spalato, le azzurre travolgono la modesta23 - 7, restano a punteggio ...

ItaliaTeam_it : Battuta anche la Serbia con il punteggio di 23-7! Sono quattro i successi del Setterosa in altrettante partite agli… - ItaliaTeam_it : Dopo la Slovacchia, il Setterosa batte anche la Spagna agli Europei di Spalato! 12-9 il punteggio per la nazionale… - Eurosport_IT : CHE ESORDIOOOOOOOO! ?????? Il Setterosa vince la gara d'esordio degli Europei battendo nettamente la Slovacchia per 2… - OpenGDB : RT @ItaliaTeam_it: Battuta anche la Serbia con il punteggio di 23-7! Sono quattro i successi del Setterosa in altrettante partite agli Euro… - xspidermommy : RT @ItaliaTeam_it: Battuta anche la Serbia con il punteggio di 23-7! Sono quattro i successi del Setterosa in altrettante partite agli Euro… -