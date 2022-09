Esplosione in nave nel porto di Crotone, tre morti: trasferito al policlinico di Bari il ferito più grave Ieri il gravissimo incidente (Di giovedì 1 settembre 2022) È stato trasferito al policlinico di Bari il ferito più grave nel gravissimo incidente sul lavoro di Ieri nel porto di Crotone. Tre morti per un’Esplosione a bordo di una nave battente bandiera maltese, attraccata nello scalo calabrese. Il 26enne lavoratore indiano che si trova nel policlinico barese ha ustioni di secondo grado nella parte superiore del corpo e varie fratture. L'articolo Esplosione in nave nel porto di Crotone, tre morti: trasferito al policlinico di ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 1 settembre 2022) È statoaldiilpiùnelsul lavoro dineldi. Treper un’a bordo di unabattente bandiera maltese, attraccata nello scalo calabrese. Il 26enne lavoratore indiano che si trova nelbarese ha ustioni di secondo grado nella parte superiore del corpo e varie fratture. L'articoloinneldi, trealdi ...

NoiNotizie : Esplosione in nave nel porto di #Crotone, tre morti: trasferito al policlinico di #Bari il ferito più grave - Borderline_24 : #Crotone, #Esplosione a bordo di una #Nave: operaio 26enne trasferito al #Policlinico di #Bari… - stranifattinews : Esplosione nave cargo a Crotone, è stato trasferito a Bari il marittimo gravemente ferito - infoitinterno : Esplosione in porto a Crotone, lo scoppio in sala macchine della nave - LorisCavallett1 : RT @e_didone: #mortisulavoro Esplosione su una nave nel porto di Crotone in Calabria. Muoiono tre marinai stranieri tra i 26 e 40 anni. Co… -