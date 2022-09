Escluso il ritorno alla Dad per risparmiare energia (Di giovedì 1 settembre 2022) Fonti di governo escludono il ritorno alla Dad nell'ambito del piano di risparmi energetici. Lo si apprende al termine del Cdm in cui il ministro Cingolani ha fatto un'informativa sul piano di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) Fonti di governo escludono ilDad nell'ambito del piano di risparmi energetici. Lo si apprende al termine del Cdm in cui il ministro Cingolani ha fatto un'informativa sul piano di ...

News24_it : Escluso il ritorno alla Dad per risparmiare energia - socialmiliac : #Scuola escluso il ritorno alla Dad per risparmiare energia - Ultima Ora - ANSA - EmaPolzella : ?? Live dall’Hotel Gallia di Milano ?? ?? #Torino, escluso il ritorno di #Praet. #HellasVerona in pressing su #Verdi… - Parlamenteide : Ore 12:42 - Energia, fonti governo: escluso il ritorno alla Dad - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Escluso il ritorno a green pass e obblighi. Il diritto all’aborto resta, ma l’obiettivo è tentarle tutte per evitarlo… -