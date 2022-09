"Ero innamorato pazzo. Se lei...": Totti rompe il silenzio, un massacro per Ilary Blasi (Di giovedì 1 settembre 2022) "Guai a chi me la tocca Ilary perché resta sempre mia moglie. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato". Francesco Totti apre il cuore all'amico Alex Nuccetelli - che gli ha fatto conoscere Ilary Blasi vent'anni fa - e rivela il tassello mancante dal puzzle che ha portato al divorzio dell'anno. Colpa del Pupone che ancora prima della separazione aveva già come compagna Noemi Bocchi, vero. Ma anche di Ilary troppo presa da altro (esisterebbero chat segrete con un misterioso uomo) e manchevole di attenzioni verso il marito che l'amava tanto. Insomma il rapporto era già logoro quando la coppia è scoppiata. Forse si sarebbe potuto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) "Guai a chi me la toccaperché resta sempre mia moglie. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato". Francescoapre il cuore all'amico Alex Nuccetelli - che gli ha fatto conoscerevent'anni fa - e rivela il tassello mancante dal puzzle che ha portato al divorzio dell'anno. Colpa del Pupone che ancora prima della separazione aveva già come compagna Noemi Bocchi, vero. Ma anche ditroppo presa da altro (esisterebbero chat segrete con un misterioso uomo) e manchevole di attenzioni verso il marito che l'amava tanto. Insomma il rapporto era già logoro quando la coppia è scoppiata. Forse si sarebbe potuto ...

yrubsekwet : @Real_BillyA IO VIVEVO PER VOI TU NON HAI CAPITO ERO INNAMORATO - sonocresciuto : @miIIespine ah, motivo in più per non vederla, io ero innamorato di Silvia liscia la bionda, poi è cambiata e mi ha fatto schifo la serie - semplicelorenzo : Mi sono innamorato una volta, tu non lo so, non te l’ho mai chiesto … Io ero impacciato ed il mio stomaco si contor… - PowerBaldax : @ladoria1 @merlinoontheweb Ne ero innamorato sin da giovane, perdutamente. Poi ho scelto mia moglie, molto più bel… - oikos_ange : RT @oikos_ange: @newromantici Ero piccolissimo mi ricordo solo che cominciai a seguire il calcio per quest'uomo qui Edinson Cavani in Napol… -