“Eri il mio fratellone”. Lutto per il cantante italiano, l’annuncio sui social è un colpo al cuore: FOTO (Di giovedì 1 settembre 2022) Lutto per Piotta, l’artista romano ha perso il fratello. A farlo sapere a tutti, lo stesso rapper che sui social ha dato la triste notizia. Tommaso Zanello, questo il vero nome del musicista, ha pubblicato una FOTO del fratello e lo ha salutato un’ultima volta. Ad andarsene è Fabio Zanello, che aveva 59 anni. L’uomo, in Italia e all’estero, ha condotto studi su testi di René Guénon, Ananda C. Coomaraswamy e Titus Burckhardt. Ed è autore di diverse pubblicazioni tra cui “Testi Tibetani Viaggio Dopo Morte”. Ed è proprio attraverso le parole di questo libro che Piotta ha voluto omaggiare e ricordare il fratello Fabio. “Per molti eri il Professore – scrive Piotta sui suoi social – Per tutti eri Fabio. Solo per me eri il mio fratellone. Fai buon viaggio attraverso il Bardo. Con tutto l’amore che posso!”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 settembre 2022)per Piotta, l’artista romano ha perso il fratello. A farlo sapere a tutti, lo stesso rapper che suiha dato la triste notizia. Tommaso Zanello, questo il vero nome del musicista, ha pubblicato unadel fratello e lo ha salutato un’ultima volta. Ad andarsene è Fabio Zanello, che aveva 59 anni. L’uomo, in Italia e all’estero, ha condotto studi su testi di René Guénon, Ananda C. Coomaraswamy e Titus Burckhardt. Ed è autore di diverse pubblicazioni tra cui “Testi Tibetani Viaggio Dopo Morte”. Ed è proprio attraverso le parole di questo libro che Piotta ha voluto omaggiare e ricordare il fratello Fabio. “Per molti eri il Professore – scrive Piotta sui suoi– Per tutti eri Fabio. Solo per me eri il mio. Fai buon viaggio attraverso il Bardo. Con tutto l’amore che posso!”. ...

