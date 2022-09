Energia: settimana prossima nuovo dl su bollette, sostegni anche a imprese (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - Il nuovo decreto a sostegno di famiglie e imprese per frenare le bollette e la corsa dei prezzi arriverà la settimana prossima. L'annuncio è arrivato nel Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi, dove si è parlato di un provvedimento "importante" e di sostegno anche alle imprese, riferiscono fonti presenti all'Adnkronos. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - Ildecreto a sostegno di famiglie eper frenare lee la corsa dei prezzi arriverà la. L'annuncio è arrivato nel Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi, dove si è parlato di un provvedimento "importante" e di sostegnoalle, riferiscono fonti presenti all'Adnkronos.

