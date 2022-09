Energia e salario minimo: il 12 settembre inizia l’autunno caldo dell’UE (Di giovedì 1 settembre 2022) La prossima e importantissima seduta plenaria del Parlamento europeo avrà inizio il 12 settembre, per concludersi con le votazioni il 15 settembre. L’apertura dei lavori del Parlamento europeo sarà preceduta dal terzo discorso sullo stato dell’Unione, durante il quale la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, delineerà le principali priorità e sfide della Commissione per i prossimi 12 mesi. Nel corso del dibattito, che si svolgerà a Strasburgo il 14 settembre, gli europarlamentari esamineranno l’operato della Commissione nell’ultimo anno, per assicurarsi che le principali preoccupazioni degli europei, come la sicurezza energetica e il cambiamento climatico, vengano affrontate. Gli eurodeputati, inoltre, daranno seguito alle 49 proposte di riforma dell’UE presentate dalla Conferenza sul futuro ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 settembre 2022) La prossima e importantissima seduta plenaria del Parlamento europeo avrà inizio il 12, per concludersi con le votazioni il 15. L’apertura dei lavori del Parlamento europeo sarà preceduta dal terzo discorso sullo stato dell’Unione, durante il quale la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, delineerà le principali priorità e sfide della Commissione per i prossimi 12 mesi. Nel corso del dibattito, che si svolgerà a Strasburgo il 14, gli europarlamentari esamineranno l’operato della Commissione nell’ultimo anno, per assicurarsi che le principali preoccupazioni degli europei, come la sicurezza energetica e il cambiamento climatico, vengano affrontate. Gli eurodeputati, inoltre, daranno seguito alle 49 proposte di riformapresentate dalla Conferenza sul futuro ...

