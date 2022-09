Energia | Confindustria | Se Russia sospende gas | si spegne un quinto dell’industria italiana

(Di giovedì 1 settembre 2022) Nel caso lasse completamente l’invio di gas, “avremmo un buco di 4 miliardi di metri cubi“, che resterebbe scoperto anche dagli stoccaggi nazionali al 90%, e “quindi se dovessero mancare quei 4 miliardi e fossero tutti incidenti sull’industria, vorrebbe direre quasi un“. Così il presidente di, Carlo Bonomi, a Rtl 102.5: “Motivo per cui dobbiamo pensare, scenario peggiore, ad una strategia di razionamento”, con “una scelta politica su cui chiediamo grande responsabilità perchére il sistema industriale significa mettere a rischio migliaia di imprese e posti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ConfPiem : ?? La responsabile energia Silvia Pecorella fa il punto sugli aumenti del costo di energia e gas con GRP Televisione… - ConfindustriaUd : #Caroenergia, #industrie e #famiglie in difficoltà | Intervista con Marco Bruseschi, presidente Consorzio… - araimonds : RT @ConfindustriaER: #CrisiEnergetica | Oggi sul @corrierebologna appello delle confindustrie del nord. La Presidente di Confindustria Emi… - claudiadecicco2 : RT @assoambiente: #SaveTheDate ??? 12 settembre - ore 15 ?? Auditorium Confindustria Umbria ??Il presidente @chiccotesta interverrà al Con… - ANSANuovaEuropa : Energia:Confindustria Fvg,collaborare con Slovenia e Croazia -

Secondotra gli altri interventi necessari, bisogna 'sospendere temporaneamente i ... Sganciare il prezzo dell'elettrica dal gas, che è una follia'. Se la Russia dovesse sospendere ...... circa 30 miliardi, per produrreelettrica. Se dovessero mancare 4 miliardi vuol dire ...economico e il governo può e deve occuparsi di questo tema ' ha aggiunto il presidente di. '...Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a Rtl 102.5: "Motivo per cui dobbiamo pensare ad una strategia di razionamento".Carlo Bonomi chiede al Governo Draghi di fissare subito un price cap, "nazionale se non europeo", perché c'è un "terremoto economico" da evitare.