Energia | Bonomi | terremoto economico | governo può e deve intervenire

"Se oggi ci fosse un terremoto il governo se ne occupa o no? Quello che noi stiamo affrontando è un terremoto economico e il governo può e deve occuparsi di questo tema". Lo ha detto il presidente di ...

