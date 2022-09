Energia, Bonomi: E’ un terremoto economico, il governo deve intervenire (Di giovedì 1 settembre 2022) “Quello che noi stiamo affrontando è un terremoto economico, il governo può e deve intervenire, non possiamo aspettare due mesi per l’arrivo del nuovo governo” per affrontare “un problema di questa dimensione, che vuole dire mettere a rischio il sistema industriale italiano, mettere a rischio il reddito e l’occupazione delle famiglie“. Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a Rtl 102.5, parlando tra l’altro dell’impatto della crisi energetica. “Oggi l’industria è un tema di sicurezza nazionale”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 settembre 2022) “Quello che noi stiamo affrontando è un, ilpuò e, non possiamo aspettare due mesi per l’arrivo del nuovo” per affrontare “un problema di questa dimensione, che vuole dire mettere a rischio il sistema industriale italiano, mettere a rischio il reddito e l’occupazione delle famiglie“. Così il presidente di Confindustria, Carlo, a Rtl 102.5, parlando tra l’altro dell’impatto della crisi energetica. “Oggi l’industria è un tema di sicurezza nazionale”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

