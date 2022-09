Energia, Assosistema Confindustria: aumenti shock 600% bollette per lavanderie industriali (Di giovedì 1 settembre 2022) Venezia, 1 set. (Labitalia) - Un aumento del costo in bolletta, a parità di consumo di gas, del 600% a giugno 2022 rispetto a giugno 2021 per le lavanderie industriali. E' quanto denuncia Assosistema Confindustria rende noto di aver incontrato a Venezia "l'assessore allo Sviluppo economico e all'Energia della Regione Veneto, Roberto Marcato, che ha condiviso ed è risultato sensibile e attento alle problematiche presentate. Di fronte al mancato intervento del Governo sull'elaborazione di misure immediate, vista la grave situazione, l'associazione, insieme ad una rappresentanza imprenditoriale, ha ritenuto utile manifestare all'assessore Marcato la seria preoccupazione per la sopravvivenza del settore delle lavanderie industriali a seguito ... Leggi su iltempo (Di giovedì 1 settembre 2022) Venezia, 1 set. (Labitalia) - Un aumento del costo in bolletta, a parità di consumo di gas, dela giugno 2022 rispetto a giugno 2021 per le. E' quanto denunciarende noto di aver incontrato a Venezia "l'assessore allo Sviluppo economico e all'della Regione Veneto, Roberto Marcato, che ha condiviso ed è risultato sensibile e attento alle problematiche presentate. Di fronte al mancato intervento del Governo sull'elaborazione di misure immediate, vista la grave situazione, l'associazione, insieme ad una rappresentanza imprenditoriale, ha ritenuto utile manifestare all'assessore Marcato la seria preoccupazione per la sopravvivenza del settore dellea seguito ...

lifestyleblogit : Energia, Assosistema Confindustria: aumenti shock 600% bollette per lavanderie industriali - - LuigiF97101292 : RT @Agenpress: Energia. Assosistema Confindustria: 'Costi in bolletta aumentati del 600%' - Agenpress : Energia. Assosistema Confindustria: 'Costi in bolletta aumentati del 600%' -