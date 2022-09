Energia, a Casalnuovo bonus alle famiglie: 300mila euro per pagare le utenze domestiche (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Comune di Casalnuovo di Napoli ha stanziato a sostegno delle famiglie trecentomila euro per il “bonus Energia comunale” per il pagamento delle utenze domestiche, e da venerdi’ 2 settembre sara’ possibile presentare le richieste di erogazione del contributo straordinario. Il bonus sara’ destinato ai nuclei familiari residenti a Casalnuovo, di qualunque composizione. “E’ il modo piu’ concreto che abbiamo trovato per stare vicini alle famiglie gia’ provate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 – ha affermato Massimo Pelliccia, sindaco del Comune di Casalnuovo – in totale saranno investiti all’incirca trecento mila euro che andranno a copertura delle spese per la ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Comune didi Napoli ha stanziato a sostegno delletrecentomilaper il “comunale” per il pagamento delle, e da venerdi’ 2 settembre sara’ possibile presentare le richieste di erogazione del contributo straordinario. Ilsara’ destinato ai nuclei familiari residenti a, di qualunque composizione. “E’ il modo piu’ concreto che abbiamo trovato per stare vicinigia’ provate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 – ha affermato Massimo Pelliccia, sindaco del Comune di– in totale saranno investiti all’incirca trecento milache andranno a copertura delle spese per la ...

