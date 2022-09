Empoli, tentativo per Meité (Di giovedì 1 settembre 2022) L’Empoli si muove per un colpo a centrocampo: nelle ultime ore di mercato, il club toscano potrebbe puntare con decisione su Soualiho... Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) L’si muove per un colpo a centrocampo: nelle ultime ore di mercato, il club toscano potrebbe puntare con decisione su Soualiho...

AlfredoPedulla : #Parisi, forte scatto della #Fiorentina. Dialoghi con l’#Empoli: tentativo per il presente, ma soprattutto volontà… - tuttoatalanta : Fiorentina, stamani nuovo tentativo per Parisi. Per ora l'Empoli non apre - nadi1913 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Fiorentina, stamani nuovo tentativo per Parisi. Per ora l'Empoli non apre - TuttoMercatoWeb : TMW - Fiorentina, stamani nuovo tentativo per Parisi. Per ora l'Empoli non apre - Bibolottistuta1 : RT @marcoconterio: ?? ?? La #Fiorentina farà stamani un ultimo tentativo per Fabiano Parisi. Fino a ieri no secco dell'#Empoli, ultima offert… -