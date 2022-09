Elia trovato morto nel letto a 24 anni dagli amici. Una vacanza da incubo (Di giovedì 1 settembre 2022) Una notizia angosciante e inaccettabile ha sconvolto il Veneto. Elia Fiorio è morto a 24 anni, mentre si stava godendo una vacanza con gli amici in Spagna. Una dinamica davvero assurda, con coloro che stavano con lui nell’isola di Maiorca increduli dinanzi a questo fatto. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, è stato rinvenuto esanime all’interno del letto dell’hotel nel quale stavano soggiornando. Era rimasto solo nell’albergo perché aveva confidato di non essere in condizioni ideali. Elia Fiorio è morto nel sonno, quando i suoi amici erano invece a mare a trascorrere una giornata rilassante. Mai si sarebbero aspettati di ritrovarlo senza vita una volta rientrati nella struttura ricettiva. Anche in Spagna ovviamente la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Una notizia angosciante e inaccettabile ha sconvolto il Veneto.Fiorio èa 24, mentre si stava godendo unacon gliin Spagna. Una dinamica davvero assurda, con coloro che stavano con lui nell’isola di Maiorca increduli dinanzi a questo fatto. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, è stato rinvenuto esanime all’interno deldell’hotel nel quale stavano soggiornando. Era rimasto solo nell’albergo perché aveva confidato di non essere in condizioni ideali.Fiorio ènel sonno, quando i suoierano invece a mare a trascorrere una giornata rilassante. Mai si sarebbero aspettati di ritrovarlo senza vita una volta rientrati nella struttura ricettiva. Anche in Spagna ovviamente la ...

DavPoggi : Elia Fiorio Trovato Morto in hotel dagli Amici a Maiorca,era rimasto a letto per un mal di testa Questa la tragica… - elippoxmvdecine : @lovessterek molto traumatico, però per fortuna poi Elia ha trovato viola (nonostante io rimanga convinta che in un… - eugenialafiga : RT @serieaddictedd_: EPISODIO 9: è bello vedere elia di nuovo felice???? sono contenta pure del fatto che Viola e Federica abbiano trovato il… - lamoochy : episodio 4: - le acciughe?? terrò a mente - cimitero ed è subito ‘un professore’ - filo il bestie + con elia <3 - CH… - noalgregge : RT @lvogruppo: PIANEZZE (VICENZA) - Trovato morto a letto dagli amici in un hotel di Maiorca, in Spagna. Questa la tragica fine di un ragaz… -