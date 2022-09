Elezioni, Tajani a Sky Tg24: “Inutile il voto al terzo polo. Da noi la maggioranza Ursula è impossibile” (Di giovedì 1 settembre 2022) “Il terzo polo arriverà quarto e quindi non avrà alcun peso. È un voto Inutile. Io credo sia impossibile pensare ad una maggioranza Ursula in Italia, anche perché la maggioranza Ursula è nata per impedire la presidenza della Commissione Europea per Frans Timmermans”. Lo ha detto a Sky Tg24 Antonio Tajani, vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia, ospite di Casa Italia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) “Ilarriverà quarto e quindi non avrà alcun peso. È un. Io credo siapensare ad unain Italia, anche perché laè nata per impedire la presidenza della Commissione Europea per Frans Timmermans”. Lo ha detto a SkyAntonio, vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia, ospite di Casa Italia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

