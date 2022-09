Elezioni, Silvio Berlusconi sbarca su TikTok: “Ciao ragazzi, un po’ di invidia per vostra età. Qui parleremo di giovani” (Di giovedì 1 settembre 2022) “Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale di TikTok. Ho un po’ di invidia perché molti di voi sono giovani, ma vi faccio tanti complimenti. Su questo canale parleremo del vostro futuro e di come vogliamo rendere l’Italia un Paese che possa darvi nuove opportunità”, le parole di Silvio Berlusconi nel suo primo video su TikTok. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) “, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale di. Ho un po’ diperché molti di voi sono, ma vi faccio tanti complimenti. Su questo canaledel vostro futuro e di come vogliamo rendere l’Italia un Paese che possa darvi nuove opportunità”, le parole dinel suo primo video su. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

