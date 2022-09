Elezioni: Scarpa (Pd), 'estrapolato vecchio video, lavoro? per mia generazione spesso precario' (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Vedo che l'estrapolazione di pochi secondi di un mio vecchio intervento ha dato il via a un dibattito sui temi del lavoro, del sostentamento e del reddito. Approfondiamo la questione! La mia generazione ha una grande esperienza di lavoro di lavoro dequalificato, sottopagato e precario. Conosciamo bene il mondo degli stage gratuiti o mal retribuiti, e la precarietà spacciata per flessibilità". Lo scrive su twitter Rachele Scarpa, candidata under 35 del Pd, criticata da Luigi Marattin di Iv che ha postato un video della giovane dem nel quale sosteneva che "il lavoro non è l'unico mezzo di sostentamento". Scarpa chiarisce: "Queste forme di lavoro non garantiscono una vita ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Vedo che l'estrapolazione di pochi secondi di un miointervento ha dato il via a un dibattito sui temi del, del sostentamento e del reddito. Approfondiamo la questione! La miaha una grande esperienza dididequalificato, sottopagato e. Conosciamo bene il mondo degli stage gratuiti o mal retribuiti, e la precarietà spacciata per flessibilità". Lo scrive su twitter Rachele, candidata under 35 del Pd, criticata da Luigi Marattin di Iv che ha postato undella giovane dem nel quale sosteneva che "ilnon è l'unico mezzo di sostentamento".chiarisce: "Queste forme dinon garantiscono una vita ...

