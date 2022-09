Elezioni, Renzi “Forza Italia arriverà molto dietro al terzo polo” (Di giovedì 1 settembre 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – In Italia “c'è una delle peggiori destre europee. Forza Italia arriva molto dietro il terzo polo. Pezzi di Forza Italia voteranno noi perchè si vergognano di mandare la Meloni a Palazzo Chigi”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, nel corso di una iniziativa elettorale a Firenze. “Giorgia Meloni è accusa di essere fascista – ha aggiunto Renzi – non lo dicono, lo fanno capire. Io non credo che la Meloni sia fascista anche se molta gente voterà per noi perchè non vuole votare la fiamma” che è nel simbolo di Fratelli d'Italia. “Meloni prende come punto di riferimento Tremonti e non è un grande biglietto di visita per la comunità ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – In“c'è una delle peggiori destre europee.arrivail. Pezzi divoteranno noi perchè si vergognano di mandare la Meloni a Palazzo Chigi”. Lo ha detto il leader diViva Matteo, nel corso di una iniziativa elettorale a Firenze. “Giorgia Meloni è accusa di essere fascista – ha aggiunto– non lo dicono, lo fanno capire. Io non credo che la Meloni sia fascista anche se molta gente voterà per noi perchè non vuole votare la fiamma” che è nel simbolo di Fratelli d'. “Meloni prende come punto di riferimento Tremonti e non è un grande biglietto di visita per la comunità ...

