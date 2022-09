Elezioni, Mantovani (Manageritalia): "Serve continuità con governo Draghi, no avventure" (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos/Labitalia) - "Noi siamo stati molto critici nei confronti del processo che ha portato alla caduta del governo Draghi. E chiediamo continuità rispetto alle azioni avviate da questo governo. Innanzitutto il Pnrr, ma anche il l'impianto e il metodo complessivo ci sembra che debbano essere portati avanti. Chiediamo, quindi, di proseguire su quel solco e naturalmente questo non fa piacere a molte forze politiche che immaginano invece di fare cambiamenti anche pesanti, almeno a parole, sulle politiche economiche e sociali". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Mario Mantovani, presidente di Manageritalia, organizzazione di riferimento dei manager e delle alte professionalità del terziario, sulle richieste dei dirigenti alle forze politiche in vista delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos/Labitalia) - "Noi siamo stati molto critici nei confronti del processo che ha portato alla caduta del. E chiediamorispetto alle azioni avviate da questo. Innanzitutto il Pnrr, ma anche il l'impianto e il metodo complessivo ci sembra che debbano essere portati avanti. Chiediamo, quindi, di proseguire su quel solco e naturalmente questo non fa piacere a molte forze politiche che immaginano invece di fare cambiamenti anche pesanti, almeno a parole, sulle politiche economiche e sociali". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Mario, presidente di, organizzazione di riferimento dei manager e delle alte professionalità del terziario, sulle richieste dei dirigenti alle forze politiche in vista delle ...

