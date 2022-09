**Elezioni: Letta, 'Meloni al posto di Draghi passo indietro per Italia'** (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Mi limito a dire che io riconfermerei i ministri del Pd ma non mi metto a dare pagelle ai ministri tecnici. Questo è stato un ottimo governo ed è stato irresponsabile, un enorme errore da parte di Conte, Salvini e Berlusconi farlo cadere". Così Enrico Letta a SkyTg24. "E' improponibile passare da Draghi e Meloni, è un passo indietro per il nostro Paese e un rischio in più per l'economia". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Mi limito a dire che io riconfermerei i ministri del Pd ma non mi metto a dare pagelle ai ministri tecnici. Questo è stato un ottimo governo ed è stato irresponsabile, un enorme errore da parte di Conte, Salvini e Berlusconi farlo cadere". Così Enricoa SkyTg24. "E' improponibile passare da, è unper il nostro Paese e un rischio in più per l'economia".

CarloCalenda : Avet definito Conte nell’ordine: “burattino di Salvini, “ punto di riferimento dei progressisti” e “per noi c’è so… - DavidPuente : No! Il PD di Enrico Letta non ha presentato una proposta di legge per legalizzare la pedofilia - ItaliaViva : Il Pd ha abbandonato il riformismo e si è alleato con la sinistra 'sovietica', parla di #AgendaDraghi e si è alleat… - naladrof53 : RT @AnnaNonBasta: Da oltre 20 anni i vari letta, meloni berlusconi, salvini ecc vi promettono mari e monti in campagna elettore per poi to… - ledicoladelsud : Elezioni 2022, Letta: “Inizia rimonta, convinceremo giovani e indecisi” -