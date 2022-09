**Elezioni: Letta, 'il 3 e 4 settembre 1000 piazze per l'Italia contro il caro bollette'** (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Sabato 3 e domenica 4 settembre ci troverete in 1000 piazze per l'Italia. Con le nostre proposte contro il carobollette. Con candidate e candidati, militanti e volontari Pd. Strada per strada presenteremo il nostro programma. #25settembreVotoPd #Scegli". Così Enrico Letta su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Sabato 3 e domenica 4ci troverete inper l'. Con le nostre proposteil. Con candidate e candidati, militanti e volontari Pd. Strada per strada presenteremo il nostro programma. #25VotoPd #Scegli". Così Enricosu twitter.

ItaliaViva : Il Pd ha abbandonato il riformismo e si è alleato con la sinistra 'sovietica', parla di #AgendaDraghi e si è alleat… - DavidPuente : No! Il PD di Enrico Letta non ha presentato una proposta di legge per legalizzare la pedofilia - DavidPuente : 1/ Immigrazione e reddito di cittadinanza. Questo articolo serve per parlare poi di una storia falsa diffusa in Ita… - JKR_rld : come detto più volte il #PD spera di prendere più voti di #FDI così che abbia la scusa di farsi dare il mandato esp… - tempoweb : L'incarico al #centrodestra? 'Non è detto...' Bomba di #Dagospia su #Mattarella, il retroscena #elezionipolitiche22… -