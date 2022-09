Elezioni | Gori | ' Conte di sinistra? Disse il premier dei decreti Salvini'

(Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "L'avvocato, che fucon la Lega, firmò ie un anno fa diceva che il M5S non era 'né di destra di' - prova oggi a piazzare 'un'agenda che parla alla'. A ennesima dimostrazione che il M5S questo è: marketing e opportunismo. Favorisco foto". Così Giorgiodel Pd, sindaco di Bergamo, su twitter postando le foto dial momento della firma deie quindi dell'intervista in cui oggi il leader M5S dice che l'agenda dei pentastellati "parla alla".

...e il dibattito tiene banco nella campagna elettorale italiana a circa un mese dalle. '... Una domanda rivolta in particolare a Carlo Cottarelli, al sindaco di Bergamo Giorgioe al ...... tiene ancora botta la questione delle ingerenze russe sulleitaliane (si sfidano a ... chiede poi Calenda rivolgendosi a Carlo Cottarelli, Stefano Bonaccini e Giorgio. Luigi Di Maio, ... Gori, il viaggio a Roma e l’impegno per sostenere l’accordo del Pd con Calenda Roma, 1 set. (Adnkronos) - "L avvocato Conte, che fu premier con la Lega, firmò i decreti Salvini e un anno fa diceva che il M5S non era 'né di destra di sinistra' - prova oggi a piazzare ...Notizie Bari. E' quanto certifica l’ultimo sondaggio di Lab21.01 “L’Italia al voto: verso il 25 settembre” di Affaritaliani.it ...