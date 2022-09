Elezioni | Gerli Alleanza Verdi e Sinistra unico candidato del territorio nel plurinominale Campania 1-P02

(Di giovedì 1 settembre 2022) L’imprenditore Giulionella listaalla Camera dei Deputati alle prossimedel 25 settembre. Impegnato in politica da tempo, noto nel campo dell’agroalimentare per le sue iniziative green applicate all’azienda e per la tutela delcollegio1 – P02. Per tale collegio (l’intera provincia di Napoli eccetto i Comuni dell’area Nord),rappresenta una risorsa senza precedenti poiché è l’del: qui ha radici e famiglia ed ha creato lavoro e prospettive di sviluppo. “Ho accolto la candidatura con entusiasmo ed ...

