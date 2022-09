Elezioni: Cirinnà, 'su aborto Fdi esce allo scoperto, ddl contro le donne' (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Oggi la destra di Fratelli d'Italia rispolvera l'idea di introdurre la sepoltura dei feti, dopo un aborto, anche senza il consenso dei genitori. Un loro vecchio cavallo di battaglia: ci hanno già provato nel corso della legislatura, con un ddl che porta la firma - tra le altre di Isabella Rauti. É una proposta profondamente sbagliata, che lede l'autonomia e la dignità delle donne che scelgono di interrompere la gravidanza". Così Monica Cirinnà, responsabile Diritti del Pd. "Piuttosto che pensare a irrealistici obblighi - che espongono la donna a un inutile aggravio psicologico ed emotivo - bisognerebbe assicurare la piena applicazione e il miglioramento delle leggi esistenti. Non vogliamo più assistere a quanto successo a Roma e altrove, dove alcune donne hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Oggi la destra di Fratelli d'Italia rispolvera l'idea di introdurre la sepoltura dei feti, dopo un, anche senza il consenso dei genitori. Un loro vecchio cavdi battaglia: ci hanno già provato nel corso della legislatura, con un ddl che porta la firma - tra le altre di Isabella Rauti. É una proposta profondamente sbagliata, che lede l'autonomia e la dignità delleche scelgono di interrompere la gravidanza". Così Monica, responsabile Diritti del Pd. "Piuttosto che pensare a irrealistici obblighi - che espongono la donna a un inutile aggravio psicologico ed emotivo - bisognerebbe assicurare la piena applicazione e il miglioramento delle leggi esistenti. Non vogliamo più assistere a quanto successo a Roma e altrove, dove alcunehanno ...

