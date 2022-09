Elezioni: Bonino, 'legalizzazione cannabis porta 7 mld a Stato, che aspettiamo?' (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Legalizzare significa togliere soldi alle mafie e garantire standard di qualità. Legalizzare vuol dire far entrare 7 miliardi di euro ogni anno nella casse dello Stato. Si tratta di buon senso. Cosa stiamo aspettando?”. Così Emma Bonino, leader di Più Europa, in un video pubblicato sui suoi canali social. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Legalizzare significa togliere soldi alle mafie e garantire standard di qualità. Legalizzare vuol dire far entrare 7 miliardi di euro ogni anno nella casse dello. Si tratta di buon senso. Cosa stiamo aspettando?”. Così Emma, leader di Più Europa, in un video pubblicato sui suoi canali social.

