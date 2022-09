Elezioni 2022 | Renzi | Pd dominato da rancore personale Letta

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Al Pd che è statodaldi Enrico, noi vogliamo mandare un abbraccio affettuoso. Non rispondiamo al lorocon la nostra polemica, avete scelto questa strada e vi ringraziamo di cuore. Non potremmo stare in una coalizione che nega a Israele il diritto di esistere. Grazie caro Enrico per averci impedito di stare in una coalizione che vuole abolire la proprietà privata". Così il leader di Italia viva Matteo. "Nel Pd il 26 settembre saranno bravissimi a fare l'analisi della sconfitta e a mandare a casa Enricoe a dargli la colpa, anche se sono corresponsabili", ha poi aggiunto.