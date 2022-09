Elezioni 2022 | Rachele Mussolini | “Docufilm marcia su Roma? Provocazione”

(Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – “E’ l’ennesima strumentalizzazione di una campagna elettorale che purtroppo non è stata improntata sui contenuti che pure ci sono, visti i problemi seri che chi avrà l’onore-onere di salire al governo sarà chiamato a risolvere”. Così, consigliera comunale di Fratelli d’Italia, commenta così all’Adnkronos la proiezione delsullasucon all’interno immagini della leader di FdI Giorgia Meloni. “E’, questa, unasenza senso, siamo nati in un’altra generazione e il fascismo non tornerà – sottolinea – Sono altri i rischi che corriamo, l’impoverimento dopo due anni di pandemia, l’impreparazione di fronte all’imminente riapertura delle scuole”. “Questa è l’ennesima caduta di stile di tutto un mondo che non ha nulla da dire – ...

borghi_claudio : Ohh... finalmente un servizio fatto bene dal sito di Repubblica. Qui potete vedere chi sarà candidato nel vostro co… - fattoquotidiano : Elezioni, l’ex ministro Pecoraro Scanio: “Conte è l’unico leader nazionale che parla di ambiente. Pd? Vuole incener… - LaStampa : La promessa di Fratelli d’Italia: “Addio alla vaccinazione anti-Covid obbligatoria e al Green Pass” - arcadiacomit : RT @formichenews: La #Lega si aggiudica il podio dei post più discussi. La social hit di Domenico Giordano ?? - cnitalia1 : New video by Tele Italia: Telegiornale politico del pomeriggio. Ultimissime notizie sulle elezioni politiche. 1 set… -

Il leader M5s attacca il programma seguito dal governo dimissionario: 'Non prevede dialettica e confronto'. Intanto l'esecutivo pensa a un decreto autonomo per misure sul caro energia ma i tempi non ...politiche, 'i sondaggi dicono che stiamo per stravincere'. E' quanto ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, durante un punto stampa davanti alla Statale di Milano, commentando ...TRENTO. I big della destra arrivano in Trentino in vista delle elezioni politiche di domenica 25 settembre: questo fine settimana (domenica 4 settembre) tornerà infatti in Trentino il leader della Leg ...Tutti i principali protagonisti politici sono sul social cinese, ma alcuni sembrano marziani sulla luna. Calenda esclude "balletti e trucchi", Conte mette in guardia i ragazzi dai programmi degli altr ...