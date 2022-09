Elezioni 2022 | Conte | “Agenda Draghi insidiosa per salute democrazia”

(Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – L’“come metodo se diventasse la regola sarebbeper lanon prevedendo dialettica e confronto. E’ un’incomprensibile che non auspico per ladella”. Lo dice il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppeintervenendo ai microfoni di radio Cusano campus ed aggiunge: “Noi riteniamo che la politica con la P maiuscola, con una visione del Paese debba riappropriarsi di questo spazio pubblico con scelte responsabili”. Verso il governoda parte del Movimento 5 stelle c’è stato “un atteggiamento di leale collaborazione, costruttivo fin dall’inizio. Responsabilmente il M5s non ha voltato le spalle al paese dando aun consenso ...

LaStampa : La promessa di Fratelli d’Italia: “Addio alla vaccinazione anti-Covid obbligatoria e al Green Pass” - fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Serve un Energy Recovery Fund in Europa, lo ripetiamo da febbraio. Norma su tassa extraprofitti s… - fattoquotidiano : Elezioni, l’ex ministro Pecoraro Scanio: “Conte è l’unico leader nazionale che parla di ambiente. Pd? Vuole incener… - FrancescoPonzin : RT @Giulia_B: Un thread sull'accesso all'aborto nei programmi dei partiti candidati alle elezioni 2022. - laltraitalia : Elezioni politiche 2022 – Mattia Lento candidato alla Camera dei deputati -

"Le tue invettive somigliano sempre più a quelle dei no vax. Giusto che tutti sappiano cosa pensi della vaccinazione" "Cara Giorgia, vedo che le tue invettive somigliano sempre più a quelle dei no vax.A meno di un mese dal voto del 25 settembre, la campagna elettorale si incrocia inevitabilmente con le grandi emergenze che vive il Paese: a partire dall'inflazione galoppante che, trascinata dagli ...Non ci sarà alcun 'libera tutti' per i positivi asintomatici . La svolta, auspicata da vari esperti e forze politiche e già attuata in alcuni ..."La nostra rivoluzione fiscale cambierà davvero in modo radicale il rapporto fra stato e cittadino. La nostra flat-tax, con una sola aliquota al 23% per tutti, e con l'esenzione dei primi 13.000 euro ...