LaStampa : La promessa di Fratelli d’Italia: “Addio alla vaccinazione anti-Covid obbligatoria e al Green Pass” - fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Serve un Energy Recovery Fund in Europa, lo ripetiamo da febbraio. Norma su tassa extraprofitti s… - fattoquotidiano : Elezioni, l’ex ministro Pecoraro Scanio: “Conte è l’unico leader nazionale che parla di ambiente. Pd? Vuole incener… - 8EL1N : RT @borghi_claudio: Ohh... finalmente un servizio fatto bene dal sito di Repubblica. Qui potete vedere chi sarà candidato nel vostro comune… - vivereitalia : Elezioni 2022, Bassetti: 'Droghe leggere? Da Crisanti uscita infelice' -

La candidata alla vice presidenza degli Usa alledel 2008 - corse in tandem con John McCain contro Barack Obama e Joe Biden - sperava di tornare sul palcoscenico della politica nazionale per ...Leggi Anche, in Lombardia Fratelli d'Italia blinda (oltre ai big) parenti, ex berlusconiani e indagati Quando mancano poco più di tre settimane al voto, le intenzioni di voto rilevate da ...Le opportunità da conoscere per chi deve viaggiare per le elezioni del 25 settembre: l'offerta di Flixbus con #IoVoglioVotare ...Twitter collabora con il Ministero dell'Interno in vista delle elezioni del 25 settembre, introducendo un avviso di ricerca dedicato. (ANSA) ...