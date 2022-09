(Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) -efficienti eintelligenti per massimizzare i risparmi energetici e fornire soluzioni sostenibili:Electronics ha svelato oggi durante Ifa 2022 la sua visione per creare lasostenibile attraverso avanzate tecnologie di risparmio energetico e partnership strategiche. "Poiché le esigenze dei clienti si stanno spostando verso opzioni più sostenibili, siamo entusiasti di soddisfarle, fornendo i più innovativiintelligenti e ad alto risparmio energetico - ha dichiarato JaeSeung Lee, President and Head of Digital Appliances Business diElectronics - Sfruttandoefficienti e le funzionalità sinergiche diThings, intendiamo offrire un'esperienza ...

SmartThings Home Life centralizza tutti gli attualiSmartThings, tra cui SmartThings ... Ma SmartThings non si limita agli: è infatti accessibile anche dai dispositivi Galaxy, ...Annotazione: 'i vicini condividono questi, il che si traduce in un risparmio di ...converte le acque grigie in una nuova risorsa idrica per irrigare e riempire i serbatoi dei... Elettrodomestici e servizi smart, la casa green secondo Samsung Roma, 1 set. (Adnkronos) - Samsung Electronics ha presentato oggi la sua vision per una vita più smart e un futuro più sostenibile. Nel corso ...(Adnkronos) – Elettrodomestici efficienti e servizi intelligenti per massimizzare i risparmi energetici e fornire soluzioni sostenibili: Samsung Electronics ha svelato oggi durante Ifa 2022 la sua vis ...