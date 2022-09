Effetto sanzioni, Gazprom ringrazia: “Quest’anno dividendi record” (Di giovedì 1 settembre 2022) Sin dall’emanazione dei primi pacchetti sanzionatori nei confronti della Russia, la domanda che ci siamo sempre posti, sulle colonne del sito nicolaporro.it, era la seguente: le misure in questione avrebbero cagionato un danno a Mosca, oppure si sarebbero dimostrate un cortocircuito senza precedenti per l’Ue? L’interrogativo risultava essere più che lecito, visto che, ad inizio febbraio ’22, l’Unione Europea si apprestava a sanzionare il gas del Cremlino, da cui dipendeva per oltre il 40 per cento delle forniture totali. A sei mesi di distanza, pare che la risposta vada verso la seconda direzione. I Paesi membri dell’Ue, ormai da tempo, stanno preparando piani di frazionamento, tetti massimi ai prezzi, limitazioni all’uso di termosifoni e condizionatori. Al contrario, la Gazprom russa sembra prendere il volo, proprio da quando il nostro continente ha cominciato ad ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 1 settembre 2022) Sin dall’emanazione dei primi pacchetti sanzionatori nei confronti della Russia, la domanda che ci siamo sempre posti, sulle colonne del sito nicolaporro.it, era la seguente: le misure in questione avrebbero cagionato un danno a Mosca, oppure si sarebbero dimostrate un cortocircuito senza precedenti per l’Ue? L’interrogativo risultava essere più che lecito, visto che, ad inizio febbraio ’22, l’Unione Europea si apprestava a sanzionare il gas del Cremlino, da cui dipendeva per oltre il 40 per cento delle forniture totali. A sei mesi di distanza, pare che la risposta vada verso la seconda direzione. I Paesi membri dell’Ue, ormai da tempo, stanno preparando piani di frazionamento, tetti massimi ai prezzi, limitazioni all’uso di termosifoni e condizionatori. Al contrario, larussa sembra prendere il volo, proprio da quando il nostro continente ha cominciato ad ...

