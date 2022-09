Ecco i film imperdibili alla Mostra del cinema di Venezia 2022 (Di giovedì 1 settembre 2022) La 79. Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2022 si è aperta con successo e come da programma in sala grande con WHITE NOISE di NOAH BAUMBACH con Adam Driver e Greta Gerwig. Baumbach, amato regista di Storia Di Un Matrimonio (2019) e già candidato agli Oscar, ha ammesso in conferenza stampa di essersi immerso nella lettura dell’omonimo romanzo del 1985 ”Rumore Bianco” (Einaudi Editore) del geniale autore americano Don DeLillo, proprio in contemporanea con l’inizio della pandemia e delle restrizioni del lockdown. Il film, che sarà disponibile sulla piattaforma Netflix dal 30 Novembre, invita lo spettatore a riflettere sul white noise, quel “rumore bianco” di sottofondo, come ad esempio quello della radio FM quando si cerca di sintonizzarsi con la stazione preferita, che ci ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) La 79.internazionale d’artetografica disi è aperta con successo e come da programma in sala grande con WHITE NOISE di NOAH BAUMBACH con Adam Driver e Greta Gerwig. Baumbach, amato regista di Storia Di Un Matrimonio (2019) e già candidato agli Oscar, ha ammesso in conferenza stampa di essersi immerso nella lettura dell’omonimo romanzo del 1985 ”Rumore Bianco” (Einaudi Editore) del geniale autore americano Don DeLillo, proprio in contemporanea con l’inizio della pandemia e delle restrizioni del lockdown. Il, che sarà disponibile sulla piattaforma Netflix dal 30 Novembre, invita lo spettatore a riflettere sul white noise, quel “rumore bianco” di sottofondo, come ad esempio quello della radio FM quando si cerca di sintonizzarsi con la stazione preferita, che ci ...

